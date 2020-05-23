4 قتلى و5 جرحى في استمرار الاقتتال المسلح في مناطق نفوذ الفصائل الموالية لتركيا شمال حلب 

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء اليوم، ارتفاع تعداد القتلى إلى 4 وأصيب 5 آخرين على الأقل، جراء الاقتتال في بلدة سجو الواقعة ضمن مناطق سيطرة الفصائل الموالية لتركيا شمال حلب، حيث ما تزال الاشتباكات على أشدها هناك، دون تدخل من قبل الفصائل الموالية لتركيا لفض النزاع.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، اقتتال مسلح بين مجموعة مسلحة من أبناء “تل رفعت” من جهة، و”الجبهة الشامية” من أبناء قرية سجو من جهة أُخرى، لأسباب مجهولة.

ووفقا لمصادر المرصد السوري، أسفر القتال المسلح عن خسائر بشرية من كلا الطرفين، تزامنا مع توتر شهدته بلدة سجو وسط استقدام “الجبهة الشامية” لتعزيزات عسكرية إلى المنطقة.