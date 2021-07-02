4 قضوا وقتلوا واستشهدوا في ظروف مختلفة وبمناطق متفرقة بسورية 

قُتل مواطن في اشتباكات مسلحة شهدتها بلدة مارع بريف حلب الشمالي، بين عائلتين اثنتين في المدينة.

وقَتل مسلحون عشائريون، فتاة قاصر من عشيرتهم تحت مسمى “جريمة شرف”، في ريف المالكية شمالي الحسكة، إثر هروبها من منزلها مع عشيقها، كما بثّ القاتلون شريط مصور يوثق جريمتهم.

كما أبلغت القوى الأمنية التابعة لقوات سوريا الديمقراطية، أمس الأول، ذوي شاب من عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية”، كان معتقلًا لديها منذ أكثر من عام ونصف، بوفاته في المستشفى أثناء تلقيه العلاج، وطلبوا منهم استلام جثته من إحدى مشافي مدينة القامشلي بريف الحسكة، يذكر أن الشاب المتوفى “محمد ضحيوي ياسين العذال” من أبناء بلدة الطيانة بريف دير الزور، من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وقُتل ضابط برتبة ملازم في قوات النظام، جراء استهداف نقطة عسكرية للفرقة الرابعة المتمركزة في بلدة نهج بريف درعا الغربي بالرصاص من قبل مسلحين مجهولين.