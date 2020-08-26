4 مصابين بـ”كورونا” خلال الـ24 ساعة الفائتة.. وارتفاع عدد الإصابات في شمال غرب سورية إلى 65 حالة

سجلت السلطات الصحية، خلال الـ24 ساعة الفائتة، 4 حالات مصابة بفيروس كوفيد 19 “كورونا” في شمال غرب سورية.

حيث سُجلت حالة واحدة في ريف حلب ضمن مناطق نفوذ الفصائل الموالية لتركيا.

بينما سُجلت 3 حالات جديدة، إحداهم في مدينة الباب بريف حلب، والبقية في ريف إدلب.

ووفقا لإحصائيات المرصد السوري، فإن عدد الإصابات منذ الـ9 من تموز/يوليو وحتى اليوم ارتفع إلى 65 وهم: طبيبان كانا يقيمان في تركيا، و32 شخصا بينهم كوادر طبية في مناطق نفوذ هيئة تحرير الشام في إدلب وأجزاء من حلب وحماة واللاذقية، و31 مصابا في مناطق نفوذ الفصائل الموالية لتركيا شمال حلب، بينما ارتفعت حالات الشفاء في شمال غرب سورية إلى 52 حالة.

وكان المرصد السوري وثق، في 18 آب، أول حالة وفاة لامرأة مسنة تحمل فيروس “كورونا” في بلدة الدانا بريف إدلب.