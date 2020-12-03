40 آلية ضمن قافلة عسكرية لـ”التحالف الدولي” تدخل الأراضي السورية وتتجه إلى القواعد العسكرية في ريف الحسكة

40 آلية ضمن قافلة عسكرية لـ”التحالف الدولي” تدخل الأراضي السورية وتتجه إلى القواعد العسكرية في ريف الحسكة

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، دخول قافلة لـ”التحالف الدولي” من معبر الوليد الحدودي مع إقليم كردستان العراق إلى الأراضي السورية.

وتتألف القافلة من 40 شاحنة محملة بمواد لوجستية ومعدات عسكرية وجرافات وصهاريج محملة بالوقود، واتجهت نحو القواعد العسكرية لـ”التحالف الدولي” في ريف الحسكة.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 28نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم، دخول قافلة لـ”التحالف الدولي” من معبر الوليد الحدودي مع إقليم كردستان العراق إلى الأراضي السورية.

وتتألف القافلة من 35 شاحنة محملة بمواد لوجستية ومعدات عسكرية وجرافات وصهاريج محملة بالوقود، واتجهت نحو القواعد العسكرية لـ”التحالف الدولي” في ريف الحسكة.