40 آلية عسكرية تركية تدخل ريف إدلب.. وارتفاع عددها إلى 8420 منذ شباط الفائت

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء اليوم، دخول أرتال عسكرية للجيش التركي من معبر كفرلوسين، تضم دبابات وعربات عسكرية متنوعة و شاحنات ومصفحات عسكرية.

وتتألف الأرتال من 40 آلية، اتجهت نحو النقاط العسكرية التركية المنتشرة في منطقة “خفض التصعيد”.

ومع استمرار تدفق الأرتال التركية، فإن عدد الآليات التي دخلت الأراضي السورية منذ بدء وقف إطلاق النار الجديد بلغ 5085 آلية، بالإضافة لآلاف الجنود.

وبذلك، يرتفع عدد الشاحنات والآليات العسكرية التي وصلت منطقة “خفض التصعيد” خلال الفترة الممتدة من الثاني من شهر فبراير/شباط 2020 وحتى الآن، إلى أكثر من 8420 شاحنة وآلية عسكرية تركية دخلت الأراضي السورية، تحمل دبابات وناقلات جند ومدرعات و”كبائن حراسة” متنقلة مضادة للرصاص ورادارات عسكرية، فيما بلغ عدد الجنود الأتراك الذين انتشروا في إدلب وحلب خلال تلك الفترة أكثر 11500 ألف جندي تركي.