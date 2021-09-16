400 مليون يورو.. صادرات سورية في 7 أشهر

بلغ إجمالي الصادرات السورية منذ بداية العام الحالي حتى نهاية شهر يوليو 1.201 مليون طن بقيمة قاربت 400 مليون يورو.

وأوضح تقرير صادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية نقلته عنه وكالة الأنباء الرسمية (سانا) أن إجمالي عدد الدول التي يتم تصدير السلع السورية إليها وصل خلال الأشهر السبعة الأولى من هذا العام إلى 110 دول.

وأشار التقرير إلى أن قيم صادرات الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي تشكل ما نسبته 64% من إجمالي صادرات العام الماضي، حيث بلغت الصادرات خلال الفترة نفسها 57 مليون يورو محققا زيادة قدرها خمسة ملايين يورو عن العام السابق.

ومن بين ادول لمقصد تصدرت العراق المرتبة الأولى حيث تجاوزت قيمة الصادرات السورية إليها خلال الفترة ذاتها الـ 79 مليون يورو، ومن بينها أيضا ولبنان 59 مليون يورو والأردن 13 مليون يورو، اضافة الى عدد آخر من الدول العربية والأجنبية.

وأشار التقرير إلى أن إجمالي الصادرات السورية إلى دول المقصد بلغ نحو 287 مليون يورو وهو ما يشكل نسبة 72% من إجمالي الصادرات خلال الأشهر السبعة الأولى من هذا العام.

ووفق التقرير، فإن أهم المواد المصدرة إلى الدول المستوردة هي ألبسة وتوابعها، فواكه وخضار مشكلة، مصنوعات غذائية، منظفات، قوارير زجاجية، زيت زيتون، مصنوعات مطاطية، مشروبات غازية، زهورات، ألبان وأجبان ومشتقاتها، أحجار بناء، فستق حلبي، أدوية، توابل وتربة غضارية.

المصدر: الأنباء

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