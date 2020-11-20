حاجز عند مدخل بلدة الشبرق يتبع للاستخبارات الجوية – حاجز مدخل بلدة عين ذكر يتبع للاستخبارات الجوية – حاجز أطراف بلدة عين ذكر الشمالية يتبع للاستخبارات الجوية – حاجز مدخل بلدة تسيل من الجهه الجنوبيه يتبع للاستخبارات الجوية – حاجز مدخل بلدة تسيل من جهة عدوان يتبع للاستخبارات الجوية – حاجز مدخل تسيل من جهة نوى يتبع للاستخبارات الجوية – حاجز غرب بلدة تسيل بجانب حديقة تسيل يتبع للاستخبارات الجوية – حاجز مدخل مدينة نوى يتبع للاستخبارات الجوية – حاجز الرباعي في الشيخ سعد يتبع للاستخبارات الجوية – حاجز الطريق الرباعي جنوب الشيخ سعد يتبع للاستخبارات الجوية – حاجز مدخل مدينة داعل من الجهه الغربيه يتبع للاستخبارات الجوية –

ففي ريف درعا الغربي “حاجز نهج يتبع للفرقة الرابعة – حاجز مفرق العجمي تل شهاب زيزون يتبع للفرقة الرابعة – حاجز مساكن جلين يتبع للفرقة الرابعة – حاجز غرفة الري شرق سحم الجولان يتبع للفرقة الرابعة – حاجز شرقي بلدة سحم الجولان يتبع للفرقة الرابعة – حاجز العلان غربي سحم الجولان يتبع للفرقة الرابعة – حاجز مفرق نافعة يتبع للفرقة الرابعة – حاجز أطراف الشجرة الغربية يتبع للفرقة الرابعة – حاجز عند مدخل بلدة بيت آره يتبع للفرقة الرابعة – حاجز مدخل سحم الجولان الشمالية يتبع للفرقة الرابعة – حاجز مفرق العجمي يتبع للفرقة الرابعة – حاجز مدخل خراب الشحم يتبع للفرقة الرابعة – حاجز طريق خربة قيس تل شهابيتبع للفرقة الرابعة – حاجز وسط بلدة اليادودة يتبع للفرقة الرابعة”

حاجز عند أطراف بلدة سحم الجولان الغربية يتبع للأمن العسكري –

حاجز مدخل بلدة جملة مشترك بين قوات الفرقة الرابعة والأمن العسكري –

حاجز مدخل عند بلدة الشجرة يتبع للفيلق الخامس المدعوم روسياً –

حاجز وسط بلدة نافعة يتبع للواء 112-

بالإضافة إلى تمركز قوات النظام في نقاط وتلول ريف درعا الغربي على النحو التالي “تل السمن غرب مدينة طفس وتل عشترا بالقرب من بلدة عدوان و تل جموع وتل الجابية غرب مدينة نوى وفي بلدية تسيل مقر المخابرات الجوية ومفرزة للفرقة الرابعة وسط بلدة سحم الجولان ومقر البحوث العلمية في بلدة جلين ومقرات للأفرع الأمنية كافة في مدينة نوى ونقطة جسر الهرير في مساكن جلين و نقطة المياه والكهرباء مفرق الأشعري وكونسروة المزيريب والري في المزيريب ومخفر شركة الشجرة ومفرزة الأمن العسكري في بلدة الشجرة و مخفر المزيريب ومعسكر الصاعقه في المزيريب ومعسكر زيزون الذي يضم 50 ضابطاً من الفرقة الرابعة (قوات الغيث) بالإضافة إلى نقاط الهجانة على طول الشريط الحدودي في وادي اليرموك.

حاجز بين بلدتي ابطع وداعل بريف درعا الأوسط يتبع للاستخبارات الجوية –

وبالانتقال إلى ريف درعا الشرقي، تتمركز قوات النظام في الحواجز والنقاط والمواقع على النحو التالي”حاجز الكرك الشرقي مدخل الغارية الشرقية يتبع للاستخبارات الجوية – حاجز الكرك الشرقي جهة رخم يتبع للاستخبارات الجوية – مدخل بلدة السهوة يتبع للاستخبارات الجوية – حاجز مدخل مدينة الحراك يتبع للاستخبارات الجوية – حاجز على طريق ناحتة بصر الحرير يتبع للاستخبارات الجوية – حواجز مداخل النعيمة تتبع للاستخبارات الجوية – حواجز المليحة الشرقية تتبع للاستخبارات الجوية – حواجز المليحة الغربية تتبع للاستخبارات الجوية – حواجز مليحة العطش تتبع للاستخبارات الجوية –

حواجز مدخل نصيب تتبع للفرقة الرابعة –

مداخل بلدة المسيفرة مشترك بين قوات الفرقة الرابعة والاستخبارات الجوية –

حاجز على طريق رخم المليحة الغربية الكرك الشرقي يتبع للواء 52 –

حاجز مدخل بلدة الجيزة يتبع للأمن العسكري – حواجز بلدة صيدا تتبع للأمن العسكري – حواجز بلدة علما تتبع للأمن العسكري – حاجز مدخل بلدة الطيبة يتبع للأمن العسكري”

حواجز مدخل بصرى الشام تتبع للفيلق الخامس المدعوم روسياً –

ويوجد قاعدة مضاد جوي في بلدة النعيمة وكتيبة مدفعية على أطراف بلدة المليحة الشرقية واللواء 52 في مدينة الحراك واللواء 38 بالقرب من بلدة صيدا بريف درعا الشرقي

وفي الريف الشمالي لمحافظة درعا، تتوزع حواجز ونقاط قوات النظام على النحو التالي”حاجز مدخل مدينة جاسم يتبع لأمن الدولة – حاجز مدخل انخل يتبع لأمن الدولة – حاجز طريق جاسم نمر يتبع لأمن الدولة – حاجز مدخل بلدة سملين يتبع لأمن الدولة – حاجز مدخل بلدة زمرين يتبع لأمن الدولة –

مدخل مدينة الحارة يتبع للأمن العسكري – حاجز بلدة عقربا يتبع للأمن العسكري – حاجز مدخل الطيحه يتبع للأمن العسكري – حواجز كفر ناسج تتبع للأمن العسكري – حاجز مدخل الشيخ مسكين يتبع للأمن العسكري

حاجز دير العدس يتبع للاستخبارات الجوية – – حاجز بلدة الفقيع يتبع للمخابرات الجوية ”

حواجز كفر شمس مشتركة بين الاستخبارات الجوية والأمن العسكري – حاجز مدخل مدينة الصنمين يتبع للأمن العسكري والاستخبارات الجوية –

وتتمركز قوات الدفاع الجوي ومدفعيات النظام بريف درعا الشمالي في كل من “تل محص وتل أم حوران وتل الحارة ويتواجد عليها رادار للميليشيات الموالية لإيران وتل المال وتل عنتر وكتيبة جدية و تل غرين وتلول المطوق وكتيبة النيران وتل حمد وقيادة اللواء 82 في مدينة الشيخ مسكين”.