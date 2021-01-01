بعد تحرشه بسيدة في مخيمات الشمال.. مواطنون يعتدون بالضرب بحق أحد عناصر الشرطة الموالية لتركيا

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: أفادت مصادر المرصد السوري، بأن مجموعة من المواطنين اعتدوا بالضرب بحق عنصر في الشرطة الموالية لتركيا، بعد تحرشه بإحدى السيدات في مخيم البل في صوران شمالي حلب.

على صعيد متصل، حصل المرصد السوري على مقاطع صوت لقيادي في لواء الفاتح في الفيلق الثالث، وهو يشتم بكلام غير أخلاقي، أحد النازحين من سكان المخيمات في مناطق نفوذ الفصائل الموالية لتركيا.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصد، أمس، شجاراً وتوتراً شعبياً في مخيم “القطري” بشمارين في ريف حلب، بين إدارة المخيم من جهة والقاطنين في المخيم من جهة أخرى، بسبب قرار الإدارة تسليم مواد عينية بدلاً عن تسليم مبلغ 120 دولار، إثر ذلك، تدخلت قوات الشرطة الموالية لتركيا بعد حدوث إطلاق نار لضبط الأمن في المخيم.

وفي 23 ديسمبر/كانون الأول، رصد المرصد السوري، اشتباكات عنيفة بين الفصائل الموالية لتركيا، قرب مخيم النور الواقع في بلدة شمارين بريف حلب الشمالي، على خلفية محاولة عناصر من لواء المعتصم اعتقال شاب مهجر من أبناء بلدة تل رفعت، من داخل مخيم النور قرب بلدة شمارين، في حين تصدى لهم عناصر من الجبهة الشامية، ودارت اشتباكات بين عناصر الفصائل، ما أدى إلى وقوع إصابات وأضرار مادية، وسط مناشدات واستغاثات الأهالي وسكان المخيم تطالب بتدخل الشرطة العسكرية لإيقاف هذه الاشتباكات.