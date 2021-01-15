بعد ساعات من الهدوء الحذر.. قوات النظام والفصائل تتبادلان القصف على محاور ريف إدلب 

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، قصفًا مدفعيًا نفذته الفصائل على مواقع قوات النظام في محيط مدينة كفرنبل بريف إدلب الجنوبي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية، تزامنًا مع قصف من قبل قوات النظام البرية على بلدة كنصفرة بالريف ذاته، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

ويأتي ذلك بعد ساعات من الهدوء الحذر ساد كافة قطاعات منطقة “خفض التصعيد”، بالتزامن مع تحليق لطيران الاستطلاع الروسي في أجواء مناطق جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي.

وكان المرصد السوري قد وثّق، صباح اليوم، مقتل 3 عناصر من قوات النظام وجرح آخرين، إثر استمرار الاشتباكات بالرشاشات الثقيلة والقصف المدفعي المتبادل منذ مساء أمس حتى فجر اليوم الجمعة، على محور قرية العنكاوي بسهل الغاب.

كما أصيب 3 عناصر من الفصائل إثر القصف المدفعي على مواقعهم في منطقة سهل الغاب بريف حماة الشمالي الغربي.

على صعيد متصل، قصفت قوات النظام بالمدفعية الثقيلة قرى سفوهن والفطيرة ومناطق أخرى في جبل الزاوية بريف إدلب، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.