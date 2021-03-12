من ضمن نحو 8500 مصوت خلال 18 ساعة.. 76% يفضلون قيادة العسكر للمرحلة الانتقالية في سورية و24% يرفضون ذلك في استطلاع رأي للمرصد السوري

مع اقتراب الذكرى العاشرة على انطلاق الثورة السورية، ثورة الحرية والديمقراطية التي خرج بها أبناء الشعب السوري، والضبابية حول الحلول المطروحة خلف الكواليس لمستقبل سورية بعد مرور عقد على الثورة، أجرى المرصد السوري لحقوق الإنسان على صفحته الرسمية على موقع “فيسبوك”، استطلاعاً للرأي مفاده: هل تؤيد تشكيل هيئة حكم انتقالي يقودها عسكريون لاستلام الحكم في سوريا بقيادة ضباط لم تتلطخ أيديهم في الدماء من أجل إدارة المرحلة الانتقالية؟؟

وخلال 18 ساعة من بدأ الاستطلاع، شارك أكثر من 8300 شخص فيه، جاءت النتائج حتى اللحظة، 76% من المصوتين أجابوا بـ “نعم”، و24% منهم أجابوا بـ “لا”، وتفاوتت الآراء في التعليقات بين مؤيد ومعارض لهذا الحل المطروح، يأتي ذلك مع اقتراب الذكرى السنوية العاشرة لثورة الحرية والديمقراطية، الثورة التي راح في سبيلها مئات آلاف الشهداء، ومئات آلاف آخرين عاشوا الاعتقال والتغييب القسري، بالإضافة لأكثر من 14 مليون سوري تشردوا في دول اللجوء.