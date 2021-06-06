مجهولون يستهدفون عنصرًا بالفصائل.. وآخرون يلقون قنبلة في عفرين

محافظة حلب: استهدف مسلحون مجهولون يستقلون سيارة “سنتافيه” بالرصاص، عنصرًا من فرقة الحمزة، في قرية المقري بريف مدينة الباب، ما أدى إلى إصابته بقدمه.

وألقى مسلحون مجهولون يستقلون سيارة نوع “سابا “، قنبلة يدوية على طريق جنديرس في مدينة عفرين، حيث اقتصر الأضرار الى المادية.

وكان نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصدوا، انفجار عبوة ناسفة بسيارة تقل قيادي من “فرقة السلطان مراد”الموالية لتركيا، قرب سوق الخضار الجديد في مدينة جرابلس شرقي حلب، مما أسفر عن إصابته بجروح خطيرة، بالإضافة إلى إصابة شخص آخر كان برفقته بجروح طفيفة.