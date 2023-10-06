44 قتلوا وقضوا واستشهدوا في ظروف مختلفة في 6 تشرين الأول

44 قتلوا وقضوا واستشهدوا في ظروف مختلفة في 6 تشرين الأول

تفاصيل الضحايا وفق توثيقات المرصد السوري لحقوق الإنسان:

قتل 7 أشخاص بينهم مدنيين وعسكريين متأثرين بجراحهم قتلوا جراء التفجير الذي ضرب حفل تخريج ضباط في الكلية الحربية بحمص، تزامنا مع تحليق طائرات مسيرة.

استشهد 4 مدنيين بينهم 3 أطفال، وأصيب 7 بجروح، إثر قصف مدفعي مكثف نفذته عناصر من قوات النظام، على مدينة دارة عزة شمال غرب حلب.

استشهدت سيدة نتيجة قصف مدفعي لقوات النظام على قرية منطف بريف إدلب.

استشهد مدني وأصيب 2 بجروح جراء سقوط قذائف صاروخية أطلقتها فصائل غرفة عمليات “الفتح المبين” على بلدة جورين بسهل الغاب شمال غربي حماة.

قتل عنصران من القوات الخاصة التركية، بقصف على قاعدة دابق بريف حلب، ليلة أمس، حيث انطلقت القذائف من مواقع قوات النظام في ريف حلب الشمالي.

استشهد طفل متأثر بإصابته إثر قصف الطيران الحربي الروسي بالصواريخ لقرية جفتلك حاج حمود بريف جسر الشغور.

قتل 3 من قوات النظام وأصيب 2 بجروح بليغة إثر تفجير لغم أرضي زرعه عناصر “التنظيم” في منطقة تل الأصفر في البادية الشمالية الشرقية للسويداء أثناء تنقلاتهم في البادية.

أقدم مواطن على قتل مواطن آخر في بلدة خربة غزالة في الريف الشرقي من محافظة درعا، جراء خلافات ومشاجرة بينهما، دون معرفة الأسباب الحقيقية للمشاجرة.

قصفت مسيرة تركية موقعا في صرين بريف عين العرب شرقي حلب، أسفرت عن مقتل 3 عسكريين.

استشهد مدني متأثرا بشطايا أصيب بها أمس أثناء تواجده في منزله، في قصف حربي تركي على محطة كرداهول في بلدة القحطانية بريف القامشلي.

قتل عنصر عسكري من قوات مجلس منبج العسكري، في قصف مدفعي نفذته القوات التركية على جبل الصيادة بريف منبج شرقي حلب.

قتل عنصران من “الفيلق الخامس”، إثر استهدافهما بعبوة ناسفة، من قبل مسلحين مجهولين، يستقلان دراجة نارية، في مدينة درعا البلد.

فارق مدني الحياة، متأثراً بجروحه البالغة، وأصيب اثنين آخرين بجروح، إثر قصف مدفعي، نفذته قوات النظام، صباح اليوم، على قرية مجدليا شرق ادلب.

قتل مواطن جراء قصف مدفعي لهيئة تحرير الشام على نبل والزهراء في ريف حلب الشمالي.

قتل عنصر من “هيئة تحرير الشام”، بقصف مدفعي، نفذته قوات النظام، على محور الكبينة في ريف اللاذقية الشمالي.

استشهد أربعة مدنيين بينهم طفل، إثر قصف نفذته قوات النظام، براجمات الصواريخ، على مدينة إدلب.

فارق شاب الحياة، متأثراً بإصابته، التي أصيب بها أثناء تواجده بالقرب من موقع استهداف طائرة تركية مسيرة، نقطة عسكري تابعة “لقوى الأمن الداخلي “الأسايش”، في قرية تل حبش جنوب عامودا بريف القامشلي.

استشهد 5 مدنيين بينهم 4 أطفال بقصف قوات النظام براجمات الصواريخ الأحياء السكنية في مدينة ترمانين بريف إدلب.

قتل عنصر من فصيل ” هيئة تحرير الشام، إثر استهدافه من قبل قوات النظام، على محور الكبينة في ريف اللاذقية الشمالي.

قتل شاب، إثر استهدافه، بالرصاص المباشر، من قبل مسلحين مجهولين، في مدينة الحراك بالريف الشرقي من محافظة درعا.

قتل عنصران من قوات النظام وأصيب آخر بجروح، إثر قنصهم، برصاص سرايا القنص في فصيل” لواء أبي بكر الصديق” التابع ” لهيئة تحرير الشام” على محور الملاجة في ريف إدلب الجنوبي.