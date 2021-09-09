قذائف صاروخية تستهدف قاعدة عسكرية أميركية ضمن محافظة الحسكة

محافظة الحسكة: رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، سقوط قذيفتين صاروخيتين خلال الساعات الفائتة، على أطراف القاعدة الأميركية في مدينة الشدادي بريف الحسكة الجنوبي، مصدرها البادية ويرجح أن خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” أطلقتها في محاولة لاستهداف القاعدة، دون معلومات عن خسائر بشرية، حيث استنفرت القوات بعدها وقامت بتفتيش المنطقة.

وكان المرصد السوري رصد في 8 آب الفائت، تنفيذ وحدات مكافحة الإرهاب التابعة لقوات سوريا الديمقراطية، عملية أمنية بدعم من قوات “التحالف الدولي”، في ريف الشدادي بريف الحسكة.

ووفقًا للمصادر، فإن العملية الأمنية استهدفت عنصرين من خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية”، كانا يتخفيان قرب منطقة تل الجاير في ريف الشرقي لبلدة الشدادي، حيث تمكنت القوات المداهمة من اعتقالهما ومصادرة وثائق ومعدات تقنية ومستندات كانت بحوزتهما.