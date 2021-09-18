تشوماكوف::”ندعو الأمم المتحدة وجميع وفود مجلس الأمن للمساهمة في تطبيع الوضع الإنساني في سوريا وتعزيز وحدة أراضيها”

قال نائب المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري تشوماكوف إن التمديد التلقائي لآلية إيصال المساعدات عبر الحدود إلى سوريا غير مرجح، مشيرا إلى أن ذلك يعتمد على تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2585، بحسب وكالة تاس الروسية.

وتابع قائلا “نود أن نشير إلى أن المسار الجديد لتقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول الوضع الإنساني في سوريا صحيح. ولكن مع ذلك لدينا الكثير لنفعله لاستبعاد المشكلات المتعلقة بتمديد آلية المساعدة عبر الحدود في اجتماع مجلس الأمن الدولي في الشتاء المقبل”.

وأضاف تشوماكوف “ندعو الأمم المتحدة وجميع وفود مجلس الأمن إلى تولي تنظيم عمليات التسليم عبر خطوط الاتصال، للمساهمة في تطبيع الوضع الإنساني في سوريا وتعزيز وحدة أراضيها”.

وشدد على أن “القرار 2585 لا ينص على أي تمديد تلقائي. كل شيء سيعتمد على التقدم في تنفيذ أحكامه”.

وتسعى موسكو لإرسال المساعدات الإنسانية إلى مختلف المناطق السورية انطلاقا من مناطق سيطرة نظام الأسد، وتنفيذ أحكام أخرى من قرار مجلس الأمن رقم 2585، بما في ذلك توسيع الأنشطة الإنسانية من خلال مشاريع الإنعاش المبكر.

المصدر: وكالات