المرصد السوري لحقوق الانسان


FILE - This file picture taken Tuesday, Feb. 14, 2017, shows an overview of the informal Rukban camp, between the Jordan and Syria borders. The United Nations’ children agency says on Wednesday, Oct. 10, 2018 that two children have died in a desert camp for displaced people along the Syria-Jordan border. The agency says a 5-day-old boy and a 4-month-old girl died in the squalid Rukban camp, which houses over 40,000 people. (AP Photo/ Raad Adayleh, File)

مأساة قاطني مخيم الركبان على الحدود السورية الأردنية

وسط منطقة صحراوية قاحلة قرب الحدود مع الأردن، يجد آخر النازحين السوريين في مخيم الركبان أنفسهم بين خيارين أحلاهما مر: الرحيل إلى مناطق سيطرة النظام والمخاطرة بالتعرض للاعتقال وربما الاختفاء القسري أو «الموت البطيء» وسط ظروف معيشية قاهرة.

وعلى مرّ السنوات الماضية، خرج عشرات الآلاف من المخيم هرباً من الوضع المعيشي الصعب، وتوجه غالبيتهم إلى مناطق سيطرة قوات النظام، وقّع المنشقون أو المقاتلون المعارضون السابقون منهم اتفاقات تسوية يُفترض أنها تحميهم من الملاحقة الأمنية.

مأساة قاطني مخيم الركبان على الحدود السورية الأردنية

يقع المخيم الذي تأسس عام 2014 في منطقة حدودية فاصلة بين سوريا والأردن، نحو عشرة آلاف نازح حالياً، من نحو أربعين ألفاً كانوا يقطنوه قبل سنوات وقد وفدوا إليه تباعاً هاربين من المعارك على جبهات عدة في طريقهم إلى الأردن، لكنهم وجدوا أنفسهم عالقين قرب الحدود.

ويقع المخيم ضمن منطقة أمنية بقطر 55 كيلومتراً أقامها التحالف الدولي بقيادة واشنطن وأنشأ فيها قاعدة التنف العسكرية، وينتشر في المنطقة مقاتلون معارضون تدعمهم واشنطن.

المصدر:منصة الحدث

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