47 قتلوا وقضوا واستشهدوا في ظروف مختلفة في 8 تشرين الثاني

47 قتلوا وقضوا واستشهدوا في ظروف مختلفة في 8 تشرين الثاني

تفاصيل الضحايا وفق توثيقات المرصد السوري لحقوق الإنسان

“قتل 7 من عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية” بغارات جوية نفذتها طائرات حربية روسية على مناطق انتشارهم ببادية الرصافة عند مثلث حمص-الرقة-دير الزور.

قتل 34 عنصر من قوات النظام وقوات الدفاع الوطني، في هجوم عنيف شنه تنظيم “الدولة الإسلامية” على مواقع النظام عند مثلث الرقة-حمص-ديرالزور.

قتل عنصر من قوات النظام قنصا، برصاص هيئة تحرير الشام على محور نحشبا بريف اللاذقية الشمالي.

قتل 3 عناصر موالين لإيران، جراء قصف إسرائيلي على محيط بلدة عقربا ومزارع في السيدة زينب جنوب غرب ريف دمشق.

قتل عنصر من هيئة تحرير الشام، إثر قصف مدفعي نفذته، قوات النظام على محاور جبل الزاوية جنوب إدلب.

قتل عنصر من قوات النظام برصاص قناص غرفة “عمليات الفتح المبين” على محور آفس شرق إدلب.