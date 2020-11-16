5 أشخاص قضوا وقتلوا واستشهدوا يوم أمس بظروف مختلفة ضمن عدة مناطق سورية

5 أشخاص قضوا وقتلوا واستشهدوا يوم أمس بظروف مختلفة ضمن عدة مناطق سورية

ففي محافظة درعا، رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، انفجاراً ضمن منزل أحد الأشخاص في قرية كويا بريف درعا، مما تسبب بمقتل صاحب المنزل وابنه وإصابة بقية أفراد أسرته بجروح خطرة نقلوا على إثرها إلى “مشفى درعا الوطني”.

وفي محافظة الحسكة، نفذت “الشرطة العسكرية” الموالية لتركيا عملية دهم لاعتقال بعض الأشخاص من قرية العزيزية بريف رأس العين (سري كانييه) الغربي، شمالي الحسكة، وأثناء عملية التفتيش والمداهمة، هرب أحد الشبان من منزله خوفاً من الاعتقال، لتقوم عناصر الشرطة العسكرية بإطلاق النار عليه بشكل مباشر، بعد ملاحقته، مما أدى لمقتله على الفور.

وفي محافظة حلب، وثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان، استشهاد مواطنة، جراء إصاباتها برصاص قناص القوات الكردية بالقرب من قرية مرعناز ضمن ريف حلب الشمالي، حيث كانت المرأة تعمل بقطاف الزيتون ضمن أرض زراعية عند خطوط التماس بين القوات الكردية والفصائل الموالية لأنقرة.

وفي محافظة دير الزور، وثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان، استشهاد مواطن من أهالي مدينة الميادين بريف دير الزور، تحت التعذيب داخل المعتقلات الأمنية التابعة للنظام السوري، وذلك عقب اعتقال منذ نحو 4 سنوات، أثناء خروجه من مخيم الركبان باتجاه الرقة.