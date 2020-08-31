5 إصابات بفيروس “كورونا” في مدينة الباب.. وارتفاع عدد الإصابات الإجمالي في شمال غرب سورية إلى 80

سجلت السلطات الصحية 5 حالات مصابة بفيروس “كورونا”، في مدينة الباب الخاضعة لنفوذ الفصائل الموالية لتركيا شمال حلب.

وتشهد مدينة الباب انتشارا للوباء في ظل ضعف الإمكانيات الطبية والإجراءات الاحترازية، وسط مطالبات من أهالي ريف حلب بتطبيق الحجر الصحي على المدنية.

ووفقا لإحصائيات المرصد السوري، فإن عدد الإصابات منذ الـ9 من تموز/يوليو وحتى اليوم ارتفع إلى 80 وهم: طبيبان كانا يقيمان في تركيا، و33 شخصا بينهم كوادر طبية في مناطق نفوذ هيئة تحرير الشام في إدلب وأجزاء من حلب وحماة واللاذقية، و45 مصابا في مناطق نفوذ الفصائل الموالية لتركيا شمال حلب، بينما ارتفعت حالات الشفاء في شمال غرب سورية إلى 56 حالة.

وكان المرصد السوري وثق، في 18 آب، أول حالة وفاة لامرأة مسنة تحمل فيروس “كورونا” في بلدة الدانا بريف إدلب.