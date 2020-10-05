5 جرحى بانفجار سيارة ملغمة على أطراف مدينة عفرين ضمن مناطق نفوذ الفصائل الموالية لتركيا

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: دوى انفجار عنيف في مدينة عفرين الخاضعة لنفوذ الفصائل الموالية لتركيا شمالي حلب، نتيجة سيارة ملغمة انفجرت قرب مفرق معراتا على أطراف مدينة عفرين، ما أدى إلى إصابة 5 أشخاص بجروح متفاوتة.

يذكر أن المنطقة تحتوي على مقرات عسكرية للفصائل الموالية لتركيا.

وكان انفجاراً دوى في مدينة عفرين الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها، في ريف حلب الشمالي، في 3 أكتوبر الجاري، نتيجة قنبلة انفجرت في حاوية قمامة على طريق عفرين-إعزاز.

ووثق المرصد السوري مقتل 3 عناصر من الشرطة الموالية لتركيا، مساء السبت 3 تشرين الأول، جراء انفجار عبوة ناسفة بحاجز لهم في محيط مدينة الباب شرق حلب.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان رصد، في 1 أكتوبر، انفجار عبوة ناسفة بسيارة عند دوار “النيروز” في شارع الفيلات بمدينة عفرين، الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها شمال غربي حلب، ما أدى لإصابة شخصين اثنين على الأقل بجراح متفاوتة، بالإضافة لوقوع أضرار مادية.