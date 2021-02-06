5 جرحى في اقتتال عشائري ضمن مناطق نفوذ “قسد” في ريف الحسكة

محافظة الحسكة-المرصد السوري لحقوق الإنسان: أصيب 5 أشخاص بجروح متفاوتة، اليوم، جراء مشاجرة بين عائلتين في قرية تل آذان التابعة لناحية تل براك ضمن مناطق نفوذ قوات سوريا الديمقراطية بريف الحسكة، وذلك بسبب خلاف عشائري، وتنتسب إحدى العائلتين إلى فخذ السويفات والأخرى إلى فخذ المنيخات التابعين لعشيرة العلي، بينما تدخل وجهاء وشيوخ العشائر لإنهاء التوتر في القرية.

ويأتي ذلك، في ظل الفوضى و الانفلات الأمني وانتشار السلاح في مناطق نفوذ “قسد”.

وكان المرصد السوري قد وثّق، في 25 يناير/كانون الثاني، مقتل مواطن من عشيرة الشرابين، نتيجة مشاجرة عشائرية تطورت لسحب الأسلحة، بين عشيرة البومسلم وعائلة من الأغوات في حي غويران بالحسكة.

كما أصيب مواطن بجروح بليغة نتيجة تلك الاشتباكات، تم نقله إلى مشافي المدينة، دون معرفة الأسباب.