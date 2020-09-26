7 قتلى وأكثر من 10 جرحى في حصيلة أولية لانفجار سيارة مفخخة جنوب مدينة رأس العين

قتل واستشهد 7 أشخاص وأصيب أكثر من 10 آخرين، مساء اليوم، في حصيلة أولية لانفجار سيارة مفخخة قرب منطقة الصناعة جنوب مدينة رأس العين.

وكان المرصد السوري رصد قبل قليل، انفجاراً عنيفاً على المدخل الجنوبي لمدينة رأس العين ضمن مناطق “نبع السلام” في ريف الحسكة، نتيجة سيارة مفخخة انفجرت عند مجمع حديد الخردة في منطقة الصناعة بمدينة رأس العين، ما أدى إلى وقوع خسائر بشرية، بالإضافة لأضرار مادية في موقع التفجير.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان رصد، في 24 أيلول/ سبتمبر، ارتفاع حصيلة الخسائر البشرية جراء انفجار سيارة ملغمة، في قرية تل حلف بريف رأس العين إلى 4 بينهم طفلين وجثة مجهولة الهوية، بالإضافة لأكثر من 10 جرحى وأضرار مادية كبيرة في موقع التفجير.