5 جرحى في صفوف المدنيين جراء قصف صاروخي من قبل قوات النظام على جبل الزاوية

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان بعد ظهر اليوم الثلاثاء، قصفاً صاروخياً نفذته قوات النظام على مناطق في بلدتي الموزرة وكنصفرة ضمن جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، ما أدى لإصابة 4 مدنيين في الموزرة ومدني آخر في كنصفرة، ورصد المرصد السوري بعد منتصف ليل الاثنين – الثلاثاء، استهدافات متبادلة بالرشاشات الثقيلة والمتوسطة، بين قوات النظام من جانب، والفصائل من جانب آخر، على محور فليفل والرويحة بالقطاع الجنوبي من الريف الإدلبي، دون معلومات عن خسائر بشرية.

وأشار المرصد السوري مساء الأمس، إلى قصفاً صاروخياً نفذته قوات النظام، مستهدفة بلدتي كنصفرة والبارة وقرية الموزرة في جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي.