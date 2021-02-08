5 جرحى من قوات الفرقة الرابعة في استهداف صاروخي طال موقعاً لهم في ريف درعا الغربي

محافظة درعا – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بعد منتصف ليل الأحد – الاثنين، استهداف مسلحين مجهولين لمقر عسكري تابع لقوات الفرقة الرابعة، بقذائف RBG، وذلك في قرية نهج بريف درعا الغربي، الأمر الذي أدى لسقوط 5 جرحى، جميعهم من المقاتلين السابقين في صفوف الفصائل ممن أجروا تسويات وانضموا بعدها إلى الفرقة الرابعة.

ووفقاً لإحصائيات المرصد السوري، فقد بلغت أعداد الهجمات ومحاولات الاغتيال في درعا والجنوب السوري بأشكال وأساليب عدة عبر تفجير عبوات وألغام وآليات مفخخة وإطلاق نار نفذتها خلايا مسلحة خلال الفترة الممتدة من يونيو/حزيران 2019 حتى يومنا هذا 899 هجمة واغتيال، فيما وصل عدد الذين استشهدوا وقتلوا إثر تلك المحاولات خلال الفترة ذاتها إلى 593، وهم:163 مدنيًا بينهم 12 مواطنة، و16 طفل، إضافة إلى 267 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها والمتعاونين مع قوات الأمن، و114 من مقاتلي الفصائل ممن أجروا “تسويات ومصالحات”، وباتوا في صفوف أجهزة النظام الأمنية من بينهم قادة سابقين، و23 من المليشيات السورية التابعة لـ”حزب الله” اللبناني والقوات الإيرانية، بالإضافة إلى 25 مما يُعرف بـ”الفيلق الخامس”.