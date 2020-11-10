5 ضربات جوية حصيلة القصف الجوي من قبل طائرات حربية روسية على جبل الزاوية

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، ارتفاع حصيلة الضربات الجوية الروسية على محافظة إدلب، إلى خمسة غارات محملة بصواريخ، استهدفت أطراف بلدتي بينين وشنان في جبل الزاوية ضمن ريف إدلب الجنوبي، دون ورود معلومات عن وقوع خسائر بشرية حتى اللحظة، تزامن ذلك مع تحليق لطيران الاستطلاع الروسي في أجواء ريف إدلب الجنوبي.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان قبيل ظهر اليوم الثلاثاء، غارتين جويتين على الأقل من قِبل الطائرات الروسية استهدفت محيط قرية بينين في “جبل الزاوية” جنوبي إدلب، تزامنا مع تحليق متواصل للطيران الروسي في أجواء محافظة إدلب، وتعد هذه المرة الثانية خلال الشهر الجاري التي يستهدف الطيران الروسي جبل الزاوية، حيث أشار المرصد السوري في السابع من تشرين الثاني الجاري، إلى شن الطائرات الحربية الروسية لنحو 15 غارة، استهدفت خلالها كل من سرجة وشنان وفركيا وبينين واحسم.

وأشار المرصد السوري صباح اليوم، إلى أن قوات النظام واصلت قصفها الصاروخي على منطقة “بوتين – أدروغان”، حيث استهدفت بالقذائف الصاروخية مناطق في الفطيرة وكنصفرة وسفوهن وأطراف البارة وفليفل وبينين ضمن ريف إدلب الجنوبي، ومناطق أخرى في سهل الغاب شمال غربي حماة، على صعيد متصل استمرت الاشتباكات بين قوات النظام والفصائل، على محور خربة الناقوس في سهل الغاب إلى ما بعد منتصف ليل الاثنين – الثلاثاء.