5 غارات روسية تطال تلال الكبينة ومقتل عنصر من قوات النظام برصاص الفصائل في ريف اللاذقية الشمالي

قتل عنصر من قوات النظام، في عملية قنص من قبل فصائل “الفتح المبين” على محور تل رشو بريف اللاذقية الشمالي.

كما استهدفت الفصائل بقذائف الهاون مواقع عسكرية لقوات النظام على محوري الجب الأحمر والكبينة بريف اللاذقية الشمالي، رداً على المجزرة التي ارتكبتها قوات النظام في قرية القرقور بريف حماة الغربي.

ونفذت الطائرات الروسية قبل قليل 5 غارات جوية على منطقة جبلية في تلال الكبينة بريف اللاذقية.

وبذلك، يرتفع إلى 525 تعداد العسكريين والمدنيين الذين قتلوا باستهدافات برية ضمن منطقة “بوتين- أردوغان” منذ مطلع العام 2023، وذلك خلال 336 عملية تنوعت ما بين هجمات وعمليات قنص واشتباكات واستهدافات، كما أصيب بالعمليات آنفة الذكر أكثر من 235 من العسكريين و 168 من المدنيين بينهم 42 طفل و18 سيدة بجراح متفاوتة، والقتلى والشهداء هم:

– 87 من المدنيين بينهم 11 سيدات و36 طفل وعنصر بالدفاع المدني بقصف بري لقوات النظام

– 333 عنصر من قوات النظام بينهم 21 ضابط.

– عنصر أفغاني من ميليشيا فاطميون

– عنصر من ميليشيا حزب الله السوري

– 78 من “هيئة تحرير الشام” من ضمنهم جهادي فرنسي

– 13 من فصيل أنصار التوحيد الجهادي

– 1 من حركة أحرار الشام الإسلامية.

– 2 من فيلق الشام.

– 1 من فصيل حراس الدين

– 1 ضابط القوات الخاصة الروسية

– عنصر من لواء الباقر الموالي لإيران

– عنصر من صقور الشام.

– 5 من الجبهة الوطنية للتحرير.