5 قتلوا وقضوا واستشهدوا بظروف مختلفة في 19 كانون الثاني

تفاصيل الضحايا وفق توثيقات المرصد السوري لحقوق الإنسان

قتل عنصر من خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” بعد مداهمة قوى الأمن الداخلي “الأسايش” أماكن اختبائهم والاشتباك معهم في مدينة منبج شمال شرق حلب.

قتلت سيدة خنقا في العقد السادس من العمر، بعد التسلل إلى منزلها من قبل ثلاثة لصوص بقصد السرقة وذلك عبر لف شال ترتديه على رأسها حول عنقها حتى فارقت الحياة وذلك في بلدة معربة التابعة لمنطقة بصرى الشام.

قتل عنصران من قوات النظام، قصنا برصاص فصائل “الفتح المبين”، على محور حرش كفرنبل بريف إدلب الجنوبي، ضمن منطقة “بوتين- أردوغان”.

فارق عنصر من كتائب البعث حياته اليوم، متأثرا بجراح التي أصيب بها بتاريخ 17 كانون الثاني الجاري، في عملية محاولة اغتيال طالت 3 عناصر من قبل مسلحين مجهولين، على طريق يبرود- رأس العين بريف دمشق.