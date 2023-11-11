5 قتلوا وقضوا واستشهدوا في ظروف مختلفة في 11 تشرين الثاني

تفاصيل الضحايا وفق توثيقات المرصد السوري لحقوق الإنسان:

استشهد شاب، جراء انفجار عبوة ناسفة بالقرب من الصالة الرياضية جنوب مدينة حمص.

قتل عنصر فصيل “جيش الشرقية”، جراء هجوم مسلح نفذه مجهولون بمسدسات مزودة بكواتم صوت على حاجز عسكري تابع للفصيل قرب قرية الحمام بريف جنديرس بريف حلب الشمالي.

فارق طفل الحياة إثر رصاصة خرجت من بندقية صيد عائدة لأخيه، عن طريق الخطأ، في قرية برخ بوطان التابعة لمدينة عين العرب (كوباني) بريف حلب الشرقي.

قتل شخصان، إثر فتح قنبلة يدوية من قبل شخص أثناء شجار مجهول السبب، داخل سيارة “سرفيس”، بمنطقة العبارة وسط مدينة حلب.