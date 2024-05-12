5 قتلوا وقضوا واستشهدوا في ظروف مختلفة في 12 أيار

5 قتلوا وقضوا واستشهدوا في ظروف مختلفة في 12 أيار

تفاصيل الضحايا وفق توثيقات المرصد السوري لحقوق الإنسان:

قُتل مواطن ينحدر من بلدة المالكية بالرصاص المباشر على يد شخص بداعي الثأر، فور وصوله إلى معبر سيمالكا الحدودي بريف الحسكة قادمًا من ألمانيا.

اغتيل ضابط مقرب من “حزب الله” اللبناني، إثر استهداف مسلحين مجهولين بعبوة ناسفة سيارة عسكرية من نوع “شاص” على الطريق الواصل بين بلدتي الشجرة وسحم الجولان غرب درعا.

قُتل عنصران من فصيل “شهداء بدر” إثر اندلاع اشتباكات مسلحة مع عناصر من فصيل “أحرار الشرقية” إثر خلافات حول التهريب في بلدة العالية بريف الحسكة.

قتل عنصر من قوات النظام برصاص عناصر فصيل “جيش النصر” على محور قرية الفطاطرة في ريف إدلب.