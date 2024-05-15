5 قتلوا وقضوا واستشهدوا في ظروف مختلفة في 15 أيار

5 قتلوا وقضوا واستشهدوا في ظروف مختلفة في 15 أيار

تفاصيل الضحايا وفق توثيقات المرصد السوري لحقوق الإنسان:

قُتل عنصر من قوات النظام إثر استهداف هيئة تحرير الشام لتجمعات قوات النظام على محور الفوج 46 بريف حلب الغربي.

قُتل عنصر من قوات سوريا الديمقراطية إثر هجوم مسلحين من خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” على حاجز الوحدة الإرشادية على مفرق الرغيب بين بلدتي ذيبان والحوايج شرقي دير الزور.

عثر أهالي على مواطن “صاحب محل صرافة” مقتول بعيارات نارية داخل سيارته في شارع بحي البشيرية بمدينة القامشلي شمالي الحسكة.

قُتل مسلح يتعامل مع حزب الله اللبناني إثر استهدافه من قبل مسلحين مجهولين على الطريق الواصل بين بلدتي الطيبة والمتاعية شرق درعا.

عثر الأهالي على سيدة عشرينية من مدينة نوى، فارقت الحياة شنقًا بحبل، في منزل زوجها في قرية كويا بمنطقة حوض اليرموك غربي درعا.