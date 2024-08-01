5 قتلوا وقضوا واستشهدوا في ظروف مختلفة في 1 آب

5 قتلوا وقضوا واستشهدوا في ظروف مختلفة في 1 آب

تفاصيل الضحايا وفق توثيقات المرصد السوري لحقوق الإنسان

استشهد طفل إثر انفجار جسم من مخلفات الحرب في منزله بمدينة سرمين في ريف إدلب.

قُتل مواطن على يد أحد أبناء عمومته في قرية عبدان بريف الشدادي جنوبي الحسكة جراء استهدافه بالرصاص المباشر بعد حصول خلاف بينهما.

قُتلت سيدة طعنًا بأداة حادة على يد طليقها أمام منزلها في حي الفيحاء بمدينة حماة، نتيجة خلافات سابقة بينهما.

قتل عنصر من قوات النظام برصاص قناص، مصدره عناصر هيئة تحرير الشام المتواجدين على محور بينين وحرشها جنوبي إدلب.

استشهد مواطن من أبناء محافظة دير الزور، نتيجة إطلاق نار من عناصر حرس الحدود التركي “الجندرما”، بالقرب من قرية كولتب في الريف الشرقي لمدينة عين العرب بريف حلب الشرقي