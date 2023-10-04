5 قتلوا وقضوا واستشهدوا في ظروف مختلفة في 4 تشرين الأول

5 قتلوا وقضوا واستشهدوا في ظروف مختلفة في 4 تشرين الأول

تفاصيل الضحايا وفق توثيقات المرصد السوري لحقوق الإنسان:

قتل عنصر من قوات النظام ، باستهدافات نفذها عناصر فصائل غرفة عمليات “الفتح المبين” على محور نحشبا بريف اللاذقية الشمالي.

استشهدت طفلة وأصيب 7 مواطنين بجروح بليغة إثر قصف نفذته قوات النظام براجمات الصواريخ، على الأحياء السكنية في مدينة سرمين ومحيط مدرسة في المنطقة.

قتل عنصر من أمن الدولة وشاب في عملية اغتيال منفصلتين في مدينة الصنمين بريف درعا الشمالي، نفذه مسلحون مجهولون يستقلون دراجة نارية.

توفي شخص متأثراً بإصابته، وهو أحد المسؤولين في استخبارات شمال شرق سوريا، إثر تفجير استهدف عربة تقل شخصين في حي غويران قرب جسر البيروتي بالحسكة.