5 قتلوا وقضوا واستشهدوا في ظروف مختلفة في 17 تشرين الأول

5 قتلوا وقضوا واستشهدوا في ظروف مختلفة في 17 تشرين الأول

تفاصيل الضحايا وفق توثيقات المرصد السوري لحقوق الإنسان:

قتل مواطن ينحدر من بلدة تل السمن بريف الرقة الشمالي، برصاص طالبي ثأر في منطقة الحمرات بريف الرقة الشرقي.

عثر أهالي على جثة شاب عليها آثار إطلاق نار جنوبي بلدة نمر في ريف درعا الشمالي.

قتل عنصر من قوى الأمن الداخلي “الأسايش”، في اشتباك مسلح مع تاجر مخدرات في مدينة الطبقة بريف الرقة الغربي.

عثر أهالي على جثة شاب مقتول وتظهر على جثته آثار تعذيب، بعد يومين من فقدان الاتصال به، بين بلدة اليادودة وقرية الشحم بريف درعا الغربي.

قتل مواطن، نتيجة استهدافه بالرصاص المباشر، في درعا البلد.