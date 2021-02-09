5 قتلى في قصف لقاعدة حميميم الروسية بصواريخ أرض-أرض استهدف حراقات تكرير النفط بريف حلب

محافظة حلب-المرصد السوري لحقوق الإنسان: قُتل 5 بينهم 3 مجهولي الهوية، وأصيب 4 آخرون، مساء اليوم، جراء القصف بصواريخ أرض-أرض أطلقتها القاعدة العسكرية الروسية في حميميم، على حراقات تكرير النفط في قرية ترحين ضمن مناطق نفوذ الفصائل الموالية لتركيا بريف حلب، وأسفرت الضربات عن حرائق وأضرار كبيرة في ممتلكات المواطنين.

وكان المرصد السوري قد رصد، قبل قليل، إطلاق القاعدة الروسية “حميميم” صواريخ أرض- أرض، باتجاه ريف حلب، تزامنًا مع ذلك، دوت انفجارات مجهولة في الأكاديمية العسكرية بمنطقة الراموسة بحلب.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، انفجارات هزت منطقة منطقة حراقات تكرير النفط في قرية ترحين جنوب جرابلس في ريف حلب الشرقي، نتيجة سقوط صاروخين أرض-أرض على الأقل، ما أدى إلى وقوع خسائر بشرية، إضافة إلى اندلاع حرائق في المنطقة.

وكانت حرائق كبيرة اندلعت، في 9 يناير الفائت، في حراقات بدائية لتكرير النفط، قرب قرية ترحين ضمن مناطق نفوذ الفصائل الموالية لتركيا بريف حلب الشمالي، يرجح بأنها ضربة من طائرة مسيرة كانت تحلق في سماء المنطقة.

وكانت انفجارات ضربت منطقة ترحين الخاضعة لنفوذ القوات التركية والفصائل الموالية لها في ريف مدينة الباب شمالي حلب، في 20 ديسمبر/كانون الأول الفائت، نتيجة طائرة مسّيرة استهدفت بعدة قنابل منطقة الحراقات البدائية لتكرير النفط في القرية، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية ونشوب حرائق.

ووثّق المرصد السوري استشهاد 7 مدنيين، في 23 أكتوبر/تشرين الأول الفائت، جراء سقوط صواريخ أطلقتها القوات الروسية المتمركزة في حميميم، على سوق وحراقات بدائية للمحروقات في قرية الكوسا قرب مدينة جرابلس ضمن مناطق نفوذ الفصائل الموالية لتركيا شمال شرقي حلب.