5 قتلى من الميليشيات التابعة لإيران حصيلة الاستهداف الإسرائيلي على موقع وقاعدة عسكرية في منطقة السفيرة جنوب شرقي حلب

وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان، مقتل 5 من الميليشيات الموالية لإيران جراء الاستهداف الإسرائيلي قبيل منتصف ليل أمس على الريف الحلبي، وهم اثنان من الجنسية السورية من أبناء الطائفة الشيعية في نبل والزهراء، و3 من جنسيات غير سورية من الميليشيات التابعة لإيران، قتلوا جميعاً بالاستهداف الإسرائيلي على موقع عسكري وقاعدة عسكرية تابعة للميليشيات الإيرانية في منطقة جبل الواحة ضمن منطقة السفيرة جنوب شرقي حلب، وعدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود جرحى بعضهم في حالات خطرة.

المرصد السوري كان قد أشار قبيل منتصف الليل، إلى أن الضربات الإسرائيلية استهدفت منطقة جبل الواحة، قرب البحوث العلمية ومعامل الدفاع التابعة للنظام السوري في منطقة السفيرة بريف حلب، حيث تتواجد هناك قاعدة إيرانية ومستودعات أسلحة لها، ما أدى إلى تدميرها، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

والجدير بالذكر أن القصف الإسرائيلي هو الأول بعد رحيل رئيس الحكومة السابق “نتنياهو”

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصد ارتفاع حصيلة الخسائر البشرية جراء القصف الإسرائيلي على الريف الحمصي، في 9 حزيران الفائت، إلى 11 قتيلاً من الجنسية السورية من قوات النظام وقوات الدفاع الوطني، بينهم ضابط برتبة عقيد، ممن قتلوا في الاستهدافات الإسرائيلية على مركز للبحوث العلمية في منطقة خربة التينة ومواقع ونقاط عسكرية أخرى في المنطقة هناك والواقعة بريف حمص الغربي، فيما طال القصف الإسرائيلي إيضاً مستودع ذخيرة تابع لحزب الله اللبناني جنوب مدينة حمص.