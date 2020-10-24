5 قتلى وجرحى من الفصائل الموالية لتركيا بانفجار ألغام متقدمة في ريف عين عيسى بالتزامن مع قصف بري منها يستهدف المنطقة

قُتل عنصران وأصيب 3 آخرين من الفصائل الموالية لتركيا، اليوم، إثر انفجار لغم أرضي بسيارة عسكرية، تبعه استهداف عناصر “قسد” بالرشاشات الثقيلة على محور قرية تينة بالقرب من الطريق الدولي “M4” في ريف الرقة الشمالي.

وفي سياق ذلك، انفجر لغم أرضي آخر، بسيارة عسكرية ثانية حاولت الوصول إلى موقع الانفجار لإخلاء الجرحى، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

يذكر أن قوات “قسد” زرعت ألغام متقدمة في وقت سابق ضمن القرية التي تعد قرب خطوط التماس معها.

على صعيد متصل، جددت الفصائل الموالية لتركيا قصفها على قريتي هوشان والخالدية في ريف عين عيسى ضمن مناطق نفوذ “قسد”، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان رصد، قبل ساعات، سقوط عدة قذائف مدفعية على قريتي هوشان والخالدية في ريف عين عيسى شمالي الرقة، مصدرها القوات التركية.