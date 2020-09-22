5 قتلى وجرحى من المسلحين الموالين لقوات النظام في انفجار لغم أرضي بريف حماة الشرقي

قتل 3 عناصر وأصيب 2 آخرين من المسلحين الموالين لقوات النظام، اليوم، إثر انفجار لغم أرضي، زرعه عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية” قرب منطقة سد أبو الفياض بريف حماة الشرقي.

يذكر أن المنطقة تشهد نشاطاً لعناصر تنظيم “الدولة الإسلامية”، في حين تعمل قوات النظام والميليشات التابعة لها على تمشيط المنطقة وتفكيك الألغام وملاحقة عناصر “التنظيم” هناك.

وبذلك، بلغت حصيلة الخسائر البشرية خلال الفترة الممتدة من 24 مارس/آذار الفائت من العام 2019، وحتى يومنا هذا، 762 قتيلا من قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جنسيات سورية وغير سورية، من بينهم اثنين من الروس على الأقل، بالإضافة لـ140 من المليشيات الموالية لإيران من جنسيات غير سورية، قتلوا جميعاً خلال هجمات وتفجيرات وكمائن لتنظيم “الدولة الإسلامية” في غرب الفرات وبادية دير الزور والرقة وحمص والسويداء. كما وثق المرصد السوري استشهاد 4 مدنيين عاملين في حقول الغاز و11 من الرعاة بالإضافة لمواطنة في هجمات التنظيم، فيما وثق “المرصد” كذلك مقتل 364 من تنظيم “الدولة الإسلامية”، خلال الفترة ذاتها خلال الهجمات والقصف والاستهدافات.