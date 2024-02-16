5 قضوا وقتلوا واستشهدوا في ظروف مختلفة في 16 شباط

تفاصيل الضحايا وفق توثيقات المرصد السوري لحقوق الإنسان.

قتل عنصران من ميليشيا لواء القدس المدعوم روسيا، في هجوم مباغت شنته خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” في منتصف ليل الخميس- الجمعة، على موقع عسكري تابع لقوات النظام، بالقرب من حقل جحار للغاز في منطقة جبلية غربي تدمر في بادية حمص

لقى 3 عناصر من فصائل “الجيش الوطني” الموالي لأنقرة مصرعهم، متأثرين بجراح أصيبوا بها بتاريخ 12 شباط الجاري، في عملية تسلل نفذتها قوات مجلس منبج العسكري، على نقاط عسكرية تابعة للفصائل ضمن منطقة “درع الفرات”، عبر معبر الحمران بريف جرابلس شرقي حلب.