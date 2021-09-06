5 مقاتلات روسية تتناوب على استهداف مناطق انتشار تنظيم “الدولة الإسلامية” في بادية الرصافة ضمن محافظة الرقة

رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، تناوب 5 مقاتلات روسية على قصف واستهداف مواقع يتحصن بها عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية” بأكثر من 18 ضربة جوية في بادية الرصافة جنوب غرب الرقة، دون معلومات عن خسائر بشرية إلى الآن.

المرصد السوري لحقوق الإنسان،وثّق أمس الأول، مقتل ما لا يقل عن 8 عناصر من قوات النظام والمسلحين الموالين لها في البادية في ريف الرقة وريف السخنة وأثريا وبادية دير الزور، من بينهم عنصر من “لواء الباقر” الموالي لإيران وإصابة آخرين، في هجوم لعناصر تنظيم “الدولة الإسلامية” على نقاطهم العسكرية في بادية أثريا بريف حماة الشمالي قرب الحدود الإدارية مع بادية السخنة في محافظة حمص.

كما هاجم عناصر من تنظيم “الدولة الإسلامية” مواقع قوات النظام في جبل البشري في البادية السورية.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد وثق، مقتل 9 من عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية” جراء الضربات الجوية الروسية على مناطق مختلفة من البادية السورية خلال اليومين السابقين.

كما وثّق المرصد السوري مقتل عنصر من قوات النظام إثر إصابة تعرّض لها قبل أيام في بادية التنف بريف حمص الشرقي.

وقُتل عنصر من قوات “الحرس الجمهوري” التابع لقوات النظام جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات تنظيم “الدولة الإسلامية” قرب حقل الفهدة النفطي جنوب غربي الرقة.

المرصد السوري لحقوق الإنسان، أشار يوم أمس، تصاعد في وتيرة القصف الجوي الروسي على مواقع يتحصن بها مقاتلو تنظيم “الدولة الإسلامية” في البادية السورية، إذ قصف الطائرات الروسية بأكثر من 90 غارة مواقع التنظيم بدءاً من بادية حمص الشرقية مرورًا بمثلث حماة – حلب – الرقة ووصولًا إلى باديتي دير الزور والرقة.