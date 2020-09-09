5 مقاتلات روسية تحلق في أجواء منطقة “بوتين – أردوغان” تزامنا مع قصفها محيط مدينة إدلب وتلال “كبانة” شمالي اللاذقية

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، 5 مقاتلات روسية تحلق في أجواء منطقة “بوتين – أردوغان”، واستهدفت الأطراف الغربية لمدينة إدلب، تزامنا مع شنها لغارة جوية جديدة على تلال الكبانة في “جبل الأكراد” شمال اللاذقية، كما رصد المرصد السوري تحليق لطيران الاستطلاع الروسي في أجواء المنطقة، بالتزامن مع تجدد القصف الصاروخي من قِبل قوات النظام على مناطق في “جبل الزاوية” جنوبي إدلب.

وهزت انفجارات عنيفة مناطق في قرية مرناز الخاضعة لسيطرة قوات النظام بريف حلب الغربي، دون معلومات مؤكدة حتى اللحظة حول طبيعة تلك الانفجارات، حيث ترافقت مع تحليق لطائرات مذخرة بدون طيار في الأجواء، كما ضربت انفجارات مماثلة قرية الطليحية الخاضعة لسيطرة قوات النظام أيضاً بريف إدلب، وسط معلومات عن استهدافها من قبل طيران مسير، ولم ترد أنباء حتى اللحظة عن الخسائر بشرية.

ورصد المرصد السوري قبل قليل، غارات جوية نفذتها مقاتلات روسية على تلال كبانة في “جبل الأكراد” بريف اللاذقية الشمالي، تزامنا مع قصف صاروخي مكثف يطال مناطق متفرقة من “جبل الزاوية” بريف إدلب الجنوبي.