50 شاحنة لـ”التحالف الدولي” تدخل شمال شرق سوريا إلى القواعد العسكرية في ريف الحسكة

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، دخول نحو 50 شاحنة لـ”التحالف الدولي” من معبر الوليد الحدودي مع إقليم كردستان العراق.

وتحمل الشاحنات موادا لوجستية ومعدات عسكرية، توجهت إلى قاعدة تل بيدر في ريف الحسكة الشمالي الغربي.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 22 آب/أغسطس، دخول قافلة عسكرية تابعة للقوات الأمريكية نحو الأراضي السورية، وذلك عبر معبر الوليد الحدودي مع إقليم كردستان العراق.

وتتألف القافلة من عدة عربات مصفحة عسكرية و40 شاحنة تحمل عتادا عسكريا ومواد لوجستية وصهاريج، حيث اتجهت نحو قاعدة الشدادي وقواعد عسكرية أخرى في محافظة الحسكة.