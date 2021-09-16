502 من السوريين دخلوا إسرائيل خلال الأشهر الأربعة الأخيرة

كشفت بيانات وزارة الصحة الإسرائيلية أن 502 من السوريين دخلوا إسرائيل منذ أيار/مايو الماضي، في آخر تحديث بيانات للأشخاص الذين دخلوا وخرجوا من إسرائيل لمراقبة انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19).

وذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” أن وزارة الصحة الإسرائيلية بدأت بنشر بيانات من يدخلون إلى إسرائيل من جميع أرجاء العالم، من بينهم أشخاص من دول تعدّ “معادية”.

وأضافت الصحيفة، من المثير للدهشة أنه منذ 1 من مايو / أيار، دخل أشخاص من الدول المعادية لإسرائيل، من سوريا والعراق واليمن ولبنان وإيران وكوريا الشمالية، منوهةً إلى أن قوانين هذه الدول تمنع دخول الإسرائيليين إلى أراضيها.

وتُظهر بيانات الوزارة كما عُرضت على الموقع الإلكتروني، دخول 502 من سوريا و147 من لبنان و96 من العراق و7 من اليمن و4 من ليبيا، إضافة لـ 5 من كوريا الشمالية و2 من إيران.

وأشارت “يديعوت أحرونوت”، رغم أن سوريا دولة “معادية”، فإن عدد الأشخاص الذين دخلوا منها إلى إسرائيل “رقم غير عادي”.

لقطة من لوحة التحكم الخاصة ببيانات كورونا، الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة الإسرائيلية (تظهر أن 502 من الأشخاص دخلوا من سوريا)

وتصنف بيانات كورونا التي تحدّثها وزارة الصحة الإسرائيلية بشكل يومي، سوريا دولة “برتقالية”، أي لا يطلب من العائدين الملقحين دخول عزل طويل.

لم تذكر الصحيفة أو اللوائح التفسيرية في الموقع الخاص بوزارة الصحة الإسرائيلية أسباب دخول هؤلاء الأشخاص.

وأوضحت الوزارة أن أرقامها ذات طابع إجرائي لمراقبة وباء كورونا، رداً على تعليق “يديعوت أحرونوت” بأن “موقع وزارة الصحة على الإنترنت (يسمح) بالسفر إلى أكبر الدول المعادية لإسرائيل، في حين يحظر القانون ذلك”.

وقالت وزارة الصحة في ردّها بأنها “مسؤولة عن التوصيات الصحية. ولا تتناول التوصيات المتعلقة بالأمن. وفي هذا الشأن يمكنك الاتصال بوزارة الخارجية أو مجلس الأمن القومي”.

يشار إلى أن إسرائيل حققت أرقاماً عالمية في التصدي لفيروس كورونا (كوفيد-19)، فيما يتعلق بتطعيم السكان، وأتاحت الجرعة الثالثة من التلقيح لمواطنيها.

وفي شباط/ فبراير الماضي، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية من بينها صحيفة “هآرتس” أن تل أبيب وافقت على منح نظام الأسد مئات آلاف الجرعات من لقاح كورونا ضمن صفقة تبادل الأسرى بينهما بواسطة روسية، إثر تسلل فتاة إسرائيلية “عن طريق الخطأ” إلى سوريا.

وقتئذ، كشفت بيانات تابعة للأمم المتحدة أن 5 آلاف جرعة لقاح من نوع “سبوتنيك V” الروسي اشترتها إسرائيل من روسيا لـنظام الأسد.

المصدر: سوريا تي في

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