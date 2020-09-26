 54 إصابة جديدة بـ”كورونا” في شمال غرب سورية.. وارتفاع عدد الإصابات إلى 825 شفي منها 408 مصاباً 

سجلت السلطات الصحية، اليوم، 54 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” في شمال غرب سورية الخاضعة لنفوذ هيئة تحرير الشام والفصائل الموالية لتركيا في محافظتي حلب وإدلب.

ووفقا لإحصائيات المرصد السوري، فإن عدد الإصابات منذ الـ9 من تموز/يوليو وحتى اليوم ارتفع إلى825 شخصاً، بينهم أطباء وكوادر طبية.

كما تم تسجيل39 حالة شفاء جديدة خلال الـ 24 ساعة الفائتة كانت تحمل الفيروس، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 408 .

وكان المرصد السوري وثق، ارتفاع عدد الوفيات في شمال غرب سورية إلى 9 وهم: امرأة مسنة في بلدة الدانا بريف إدلب، وأخرى في في بلدة صوران بريف حلب، وطبيب في ريف حلب الشمالي، ورجل مسن في مدينة الباب، ورجل خمسيني في مدينة سلقين بريف إدلب، و4 أشخاص في مدينة الباب بريف حلب.