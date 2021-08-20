6 أيام من المفاوضات المتعثرة.. وقوات النظام تواصل قصف الأحياء السكنية في درعا

محافظة درعا: لاتزال المفاوضات متعثرة، لليوم السادس على التوالي منذ بداية تنفيذ الخارطة الروسية، حيث تجتمع اللجان المركزية في درعا واللجنة الأمنية برعاية روسيا، دون التوصل إلى حل يرضي الطرفين.

على صعيد متصل، رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، قصفًا نفذته قوات النظام على الأحياء السكنية في درعا البلد بقذائف الدبابة والهاون والرشاشات الثقيلة، بالتزامن مع اشتباكات متقطعة دارت بين المسلحين المحليين وقوات النظام على أطراف الأحياء المحاصرة ليلًا

كما قصفت قوات النظام الطريق الواصل بين اليادودة وطفس قرب منطقة البحوث العلميه بقذائف المدفعية.

وفي 18آب رصد المرصد السوري، خروج مظاهرات في مدن وبلدات محافظة درعا، رفضًا لبنود خارطة الحل الروسية، حيث خرج العشرات في مدينة جاسم وبلدة حيط ومدينة طفس والمزيريب.

وهتف المتظاهرون ضد قوات النظام التي تحاصر مدينة درعا البلد منذ ما يزيد عن 50 يومًا.

وتشهد مدينة درعا تدهورًا في الحالة الإنسانية، وسط نقص بالخبز والمواد الغذائية، ومياه الشرب والأدوية والمحروقات، فيما لا يزال معبر السرايا مغلقًا حتى الآن.