6 بين قتيل وجريح باقتتال عائلي بريف دير الزور الشرقي

محافظة دير الزور: قتل مدني أصيب 5 آخرون بجراح بالغة، إثر اندلاع اقتتال بين عائلتين بالقرب من دوار الساعة في بلدة البصيرة بريف دير الزور الشرقي، ضمن مناطق نفوذ “قسد”، بسبب خلاف بينهما، فيما ناشد الأهالي شيوخ ووجهاء العشائر بالتدخل وفض النزاع.

وبذلك، يرتفع عدد الاقتتالات نتيجة الأخذ بالثأر والاشتباكات العائلية والعشائرية وفوضى انتشار السلاح بشكل عشوائي بين المدنيين، ضمن مناطق “الإدارة الذاتية منذ مطلع العام الجاري، إلى 46 اقتتال، أسفر عن مقتل 20 شخص بينهم سيدة وطفل، و إصابة 106 آخرين بجراح، توزعوا على النحو التالي:

– 34 اقتتال في دير الزور، أسفرت عن مقتل 5 بينهم طفل، وإصابة 63 أشخاص بجراح

– 4 اقتتالات في الرقة، أسفرت عن مقتل 8 أشخاص، وإصابة 21 آخرين بجراح

– 3 اقتتالات في حلب، أسفرت عن مقتل مواطن وإصابة 14 شخص بجراح بينهم عنصر من “الأسايش”.

– 5 اقتتالات في الحسكة، أسفرت عن مقتل 5 بينهم سيدة وإصابة 8 أشخاص