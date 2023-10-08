6 شهداء حصيلة القصف البري على إدلب.. و”الفتح المبين” تردّ وتقتل عنصر من قوات النظام بعملية جنوبي إدلب

6 شهداء حصيلة القصف البري على إدلب.. و”الفتح المبين” تردّ وتقتل عنصر من قوات النظام بعملية جنوبي إدلب

قصفت قوات النظام المتمركزة بالحواجز المحيطة لمنطقة “بوتين-أردوغان” مدينة إدلب ومحيطها بعشرات القذائف منذ ساعات الصباح الأولى كما طال القصف بعض مشافي المدينة مما أدى لاستشهاد طفل من أهالي مدينة ديرالزور إثر القصف على حي الجامعة بمدينة إدلب، ومواطن كان يقوم بعملية إسعاف الجرحى، في حين تم إيقاف العمل بمشفى الجامعة مؤقتا نتيجة القصف، وبذلك يرتفع إلى 6 تعداد الشهداء الذين قضوا اليوم بقصف بري من قبل قوات النظام على مدينة إدلب، هم 3 أطفال ومواطنتان ورجل

على صعيد متصل، نفذ عناصر من فصائل غرفة عمليات “الفتح المبين” عملية نوعية استهدفت نقطة عسكرية لقوات النظام والميليشيات المساندة لها على جبهة الفطاطرة جنوبي إدلب، مما أدى لمقتل عنصر وجرح العديد.

كما طال استهدفت فصائل “الفتح المبين” براجمات الصواريخ مقرات قوات النظام في منطقة القرداحة شمالي اللاذقية، وقريتي نبل والزهراء شمال حلب، وسط معلومات عن تحقيق إصابات في صفوفهم.

وبذلك، يرتفع إلى 479 تعداد العسكريين والمدنيين الذين قتلوا باستهدافات برية ضمن منطقة “بوتين- أردوغان” منذ مطلع العام 2023، وذلك خلال303 عملية تنوعت ما بين هجمات وعمليات قنص واشتباكات واستهدافات، كما أصيب بالعمليات آنفة الذكر أكثر من 221 من العسكريين و 151 من المدنيين بينهم 37 طفل و15 سيدة بجراح متفاوتة، والقتلى والشهداء هم:

-74 من المدنيين بينهم 10 سيدات و29 طفل وعنصر بالدفاع المدني بقصف بري لقوات النظام

-313 عنصر من قوات النظام بينهم 19 ضابط.

– عنصر أفغاني من ميليشيا فاطميون

– عنصر من ميليشيا حزب الله السوري

– 69 من “هيئة تحرير الشام” من ضمنهم جهادي فرنسي

– 13 من فصيل أنصار التوحيد الجهادي

– 1 من حركة أحرار الشام الإسلامية.

– 2 من فيلق الشام.

– 1 من فصيل حراس الدين

– 1 ضابط القوات الخاصة الروسية

– عنصر من لواء الباقر الموالي لإيران

– عنصر من صقور الشام.

– عنصر من الجبهة الوطنية للتحرير.