6 قتلى و3 جرحى.. ارتفاع حصيلة الخسائر البشرية لفصيل “فيلق الشام” خلال عملية تسلل لقوات تحرير عفرين بريف حلب الشمالي

محافظة حلب: لقي 3 عناصر من فصيل “فيلق الشام” مصرعهم متاثرين بجراحهم التي أصيبوا بها خلال عملية تسلل أمس الأول، نفذتها قوات تحرير عفرين واستهدافهم بصاروخ موجه على محور برج القاص في كباشين التابعة لناحية شيراوا بريف عفرين شمال غربي حلب، ليرتفع بذلك عدد القتلى إلى 6 إضافة لإصابة 3 آخرين بجراح.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بتاريخ 16 تشرين الأول الجاري، مقتل 3 عناصر من فصيل “فيلق الشام” وأصيب 6 بجراح متفاوتة جراء اندلاع اشتباكات عنيفة إثر عملية تسلل نفذتها قوات تحرير عفرين واستهداف العناصر بصاروخ موجه على محور برج القاص في كباشين الخاضعة لسيطرة “فيلق الشام” بناحية شيراوا بريف عفرين شمال غربي حلب، ولا تزال الاشتباكات مستمرة حتى اللحظة.