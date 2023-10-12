6 قتلوا وقضوا واستشهدوا في ظروف مختلفة في 12 تشرين الأول

6 قتلوا وقضوا واستشهدوا في ظروف مختلفة في 12 تشرين الأول

تفاصيل الضحايا وفق توثيقات المرصد السوري لحقوق الإنسان

استشهد طفل بانفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب، في بلدة أبو حمام بريف دير الزور الشرقي

استشهد مواطن وابنه من أهالي ريف حماة الشمالي، إثر انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب، أثناء تواجدهما في شمال قرية الزاهرة بريف الرقة الشمال.

قتل ضابط صف لدى قوات النظام، بقصف صاروخي نفذته الفرقة الساحلية التابعة للجبهة الوطنية للتحرير، على مواقع النظام في مدينة كسب بريف اللاذقية

استشهد مواطن نتيجة قصف قوات النظام بالمدفعية الثقيلة أطراف قرية كفر عمة بريف حلب الغربي

قتل عنصر من فصيل “فيلق الشام”، نتيجة استهدافه بالرصاص المباشر من قبل مسلحين مجهولين، يستقلون سيارة نوع ” سنتافيه”، في حي الصناعة في مدينة إعزاز بريف حلب الشمالي