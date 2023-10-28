6 قتلوا وقضوا واستشهدوا في ظروف مختلفة في 28 تشرين الأول

6 قتلوا وقضوا واستشهدوا في ظروف مختلفة في 28 تشرين الأول

تفاصيل الضحايا وفق توثيقات المرصد السوري لحقوق الإنسان

قتل مواطن، إثر اندلاع اقتتال بين أبناء عشيرة البكارة، من فخذ الدواقنة وفخذ الأضعاف في قرية الكبر بريف دير الزور الغربي

قتل عنصر من لواء “أبو بكر الصديق” التابع لهيئة “تحرير الشام، في قصف مدفعي نفذته قوات النظام، على محور جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي

قتل شخص، برصاص آخر وهو من أبناء عمومته، على خلفية نشوب مشاجرة بينهما تحولت إلى اقتتال، في بلدة جديد بكارة بريف ديرالزور الشرقي

قتل ضابط برتبة ملازم في قوات النظام بقصف مدفعي لفصائل غرفة عمليات “الفتح المبين” على محور الصراف بريف اللاذقية

قتل شاب جراء إصابته بطلقة طائشة، إثر اندلاع اشتباكات مسلحة بين مسلحين من مهجري حلب وآخرين من قرية ماير، بالقرب من معبر باب السلامة في ريف حلب الشمالي.

استشهد ناشط إعلامي متأثرا بجراحه التي أصيب بها بالقصف على مدينة إدلب في 26 تشرين الثاني