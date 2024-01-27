6 قتلوا وقضوا واستشهدوا في ظروف مختلفة في 27 كانون الثاني

6 قتلوا وقضوا واستشهدوا في ظروف مختلفة في 27 كانون الثاني

تفاصيل الضحايا وفق توثيقات المرصد السوري لحقوق الإنسان

فارق شاب حياته، جراء تعرضه للضرب على رأسه من قبل مسلحين مجهولين، في بلدة الحارة بريف درعا الشمالي.

فارق طفل حياته إثر استهداف قوات النظام بقذيفة هاون على منزلا في بلدة الكسرة بريف دير الزور الغربي.

قتل 3 أشخاص يعملون “مناديب” في مخيم “سهلة البنات” شرقي الرقة ضمن مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية.

قتل عنصر سوري بميليشيا “حركة النجباء العراقية” الموالية لإيران، إثر هجوم للتنظيم على نقطة عسكرية في بادية الشولا جنوبي دير الزور.