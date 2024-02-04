6 قتلوا وقضوا واستشهدوا في ظروف مختلفة في 4 شباط

تفاصيل الضحايا وفق توثيقات المرصد السوري لحقوق الإنسان:

أقدم مواطن بالاتفاق مع زوجته على قتل مواطنة في منطقة الحفة بريف اللاذقية، والمغدورة هي سيدة خمسينية جارة لهما، حيث أقدما على طعنها بطعنات من سلاح أبيض، في منزلها ليلاً بعد سرقة مبلغا من المال.

قتل عنصران من الفرقة 25 ، نتيجة اشتباكات بين الفرقة 25 وقوات الدفاع، وعناصر من تنظيم “الدولة الإسلامية”، في بادية السخنة شرقي حمص.

قتل أمير بتنظيم “الدولة الإسلامية” من جنسية عراقية برفقة عنصر آخر، إثر اشتباك مسلح مع قوى الأمن الداخلي ” الأسايش”، أثناء مداهمة منزلهما الواصل على طريق الخويتلة بريف الدشيشة بريف الحسكة الجنوبي.

قتل مواطن برصاص أطلق من جهة دورية لـ”قسد” على الطريق في بلدة الجرذي بريف دير الزور الشرقي.